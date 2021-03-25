В Архангельской области местную королеву красоты нашли обезглавленной: подозревается её бойфренд

Обезглавленное тело жительницы города Новодвинска Ольги Шляминой обнаружили вскоре после того, как родственники сообщили в полицию о её пропаже. Они сообщили, что молодая мать вышла из дома 20 марта, с тех пор о её местонахождении им ничего не известно. Родные волновались, что с Ольгой могло произойти что-то плохое: по их словам, в последнее время она была грустной, её будто что-то тревожило. Однако как только 33-летнюю женщину обнаружили мёртвой в лесополосе — стало понятно: её убили.

"В ходе проведения разыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 33-летней жительницы города Новодвинска, которую последний раз видели 20 марта 2021 года, установлено, что её исчезновение носит криминальный характер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в управлении СКР по региону.

По подозрению в убийстве Ольги задержан её 40-летний знакомый. Местные СМИ сообщают, что мужчина был её сожителем, с которым они якобы часто ругались.

Ольга Шлямина на конкурсе "Королева леса". Фото © Соцсети

У Ольги остались дочь и сын младшего школьного возраста. Лайф нашёл её имя в списке победительниц конкурса красоты "Королева леса". На сайте проекта говорится, что титул королевы и главный приз конкурса вручается самой достойной участнице, представляющей, по мнению компетентного жюри, образ успешной и привлекательной молодой женщины, преданной профессии (в нём участвуют сотрудницы предприятий лесной отрасли).

Ранее Лайф рассказывал о другом резонансном убийстве, которое произошло в Кемерове 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки Веры Пехтелевой её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

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