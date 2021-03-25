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Ответ фанатов за матч с Мальтой: в Сети раскритиковали Черчесова за его стиль парковки

Однако, насколько подлинны опубликованные снимки, пока остаётся загадкой.

25 марта 2021, 11:50

Фото © Соцсети

Пользователи "Твиттера" высмеяли главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова из-за того, как он предпочитает парковать свой автомобиль.

На опубликованных кадрах можно заметить, что Черчесов далеко не всегда оставляет свой Chevrolet Tahoe так, как того требуют правила. К примеру, возле стадиона "Спартака" в Москве наставник национальной команды решил занять сразу два парковочных места, хотя его внедорожник спокойно уместился бы и на одном.

На другом кадре можно заметить, что Черчесов оставил своего "железного коня" на месте, которое предназначено для парковки пожарных автомобилей. Ещё одно фото показывает пользователям, что главный тренер сборной может и вовсе бросить внедорожник прямо на траве, что также запрещено правилами.

"Черчесов, давайте уберём "парковку" из лексикона. У нас есть "машино-место", — написал автор публикации.

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В комментариях пользователи сразу начали возмущаться стилем парковки Черчесова.

"Он что, впервые в жизни машину купил?! Что за дешёвые понты", — возмутился один из читателей.

"А по разметке парковаться "машино-месту" не судьба?" — задался вопросом ещё один комментатор.

Однако, насколько подлинны эти фотографии, пока остаётся загадкой. Ряд пользователей обратил внимание, что на каждом из снимков на автомобиле Черчесова нет номеров или они специально замазаны. И даже в шутку вспомнили мастеров фотошопа из РФС, которые неправильно разместили мяч на скриншоте, предназначенном для разбора пенальти.

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"Интересно, номера всегда специально скручивает или просто без них ездит?" — подчеркнул футбольный комментатор Павел Занозин.

Впрочем, появились подобные мемы, героем которых стал именно Черчесов, после не самой выдающейся победы нашей сборной в матче отбора ЧМ-2022 против Мальты.

Вспомнили даже недавнюю информацию о премиальных, которые за матч с Молдавией якобы получил тренерский штаб сборной.

Скриншот. Telegram / "Светоч"

Скриншот. Telegram / "Светоч"

Хотя и сам Черчесов тоже остался недоволен игрой своей команды на старте отборочного турнира.

Сегодня мы убедились, что к каждой команде надо правильно готовиться, чтобы добиваться результата. Сегодня есть победа, но игра нам не удалась и не понравилась. Главное — три очка. Готовимся к следующему матчу

Станислав Черчесов

Главный тренер

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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