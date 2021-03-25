Предложение заменить Гимн России музыкой Чайковского на Играх в Токио направлено в МОК

Олимпийский комитет России направил в МОК предложение использовать произведения композитора Петра Чайковского вместо государственного гимна во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Он напомнил, что ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту вместо гимна использовался фрагмент концерта № 1 для фортепиано с оркестром. Такую практику можно было заимствовать и на предстоящих Играх в Токио. А ранее эту инициативу поддержали и в Минспорта.

"Мы провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции", — рассказал Станислав Поздняков.

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