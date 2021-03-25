Предложение заменить Гимн России музыкой Чайковского на Играх в Токио направлено в МОК
На церемонии награждения российских спортсменов может прозвучать фрагмент концерта № 1 для фортепиано с оркестром.
Портрет Петра Ильича Чайковского (1893) / Н.Д. Кузнецов / Государственная Третьяковская галерея
Олимпийский комитет России направил в МОК предложение использовать произведения композитора Петра Чайковского вместо государственного гимна во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
Он напомнил, что ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту вместо гимна использовался фрагмент концерта № 1 для фортепиано с оркестром. Такую практику можно было заимствовать и на предстоящих Играх в Токио. А ранее эту инициативу поддержали и в Минспорта.
"Мы провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции", — рассказал Станислав Поздняков.
Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российским спортсменам предложили представляться песней "Катюша", но и эту идею в суде завернули. Однако окончательное решение по-прежнему остаётся за Международным олимпийским комитетом. Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина призвала МОК принимать решения самостоятельно, а не идти на поводу у других.
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