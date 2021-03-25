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"Человек — хайпожор": Виталий Милонов ответил на обвинения экс-депутата в невозврате долга

Владимир Петров заявил, что коллега так и не отдал большую сумму денег на строительство храма.

25 марта 2021, 11:12
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил экс-депутату Заксобрания Ленинградской области, предпринимателю Владимиру Петрову на обвинение в невозврате денег на строительство храма.

"Не хочу даже комментировать всякие глупости, которые люди пишут в Интернете. Человек — хайпожор, ему пиара хочется, а мне это неинтересно", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.

Петров обвиняет Милонова в том, что тот взял деньги в долг "на строительство очередной церкви" и не возвращает их, а построен ли храм, неизвестно.

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"Видимо, желание не отдавать долг мне трансформировалось в его голове в какую-то необоснованную неприязнь ко всей Ленинградской области, что он и продемонстрировал в своём выступлении", — написал экс-депутат в своём фейсбуке.

Кроме того, Петров порекомендовал Милонову пересмотреть свою позицию и извиниться перед Ленобластью. Он также выразил надежду получить от московского коллеги кулич к Пасхе.

Ранее Милонов "бросил вызов кладбищенской мафии" и предложил ввести электронное оформление захоронений.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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