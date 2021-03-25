На западе Англии разбился военный самолёт Hawk T1
На место направлены экстренные службы.
Фото © Alasdair Taylor / armedforces.co.uk
На западе Англии потерпел катастрофу военный самолёт, приписанный к 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose. На место направлены экстренные службы.
"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолёта. Людям рекомендовано избегать этого района", — сообщила местная полиция в своём твиттере.
По уточнённым данным, в результате авиаинцидента пострадали два человека. Их травмы тяжёлые, но неопасные для жизни.
Ранее Лайф сообщал, что под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП с Ту-22М. На борту случайно сработали три из четырёх катапульт. Члены экипажа оказались выброшены наверх и через несколько секунд погибли при ударе о бетонное покрытие.
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