Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На западе Англии разбился военный самолёт Hawk T1

На место направлены экстренные службы.

25 марта 2021, 11:00

Фото © Alasdair Taylor / armedforces.co.uk

На западе Англии потерпел катастрофу военный самолёт, приписанный к 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose. На место направлены экстренные службы.

"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолёта. Людям рекомендовано избегать этого района", — сообщила местная полиция в своём твиттере.

По уточнённым данным, в результате авиаинцидента пострадали два человека. Их травмы тяжёлые, но неопасные для жизни.

Ранее Лайф сообщал, что под Калугой трое лётчиков погибли в результате ЧП с Ту-22М. На борту случайно сработали три из четырёх катапульт. Члены экипажа оказались выброшены наверх и через несколько секунд погибли при ударе о бетонное покрытие.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Англии выявлен новый вариант коронавируса, заразившиеся прибыли с Антигуа

11 марта, 15:40

Экипаж самолёта с поддельным "Спутником V" в Мексике сбежал от властей

сегодня в 07:02

Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

сегодня в 11:33

Путин поздравил россиян с Днём работника культуры: Близкий каждому праздник

сегодня в 11:56

В Архангельской области местную королеву красоты нашли обезглавленной: подозревается её бойфренд

сегодня в 11:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1