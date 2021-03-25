"Прожить на такие деньги в Москве невозможно": Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии

Известный российский артист Ефим Шифрин озвучил размер своей пенсии. Артист признался, что прожить на такие деньги в Москве невозможно.

"Я уже пять лет на пенсии, получаю 13 тысяч рублей", — сказал он изданию StarHit.

Шифрин добавил, что, если бы в своё время он "не отнекивался от звания", то получал бы ещё 30 тысяч рублей в месяц.

Ефим Шифрин — российский юморист, актёр театра и кино, основатель и худрук "Шифрин-театра", писатель и режиссёр. К слову, его настоящее имя — Нахим. Так как его сложно сократить до уменьшительно-ласкательного, приятели называли Шифрина просто Фима. Отсюда и родился псевдоним Ефим.



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