"Прожить на такие деньги в Москве невозможно": Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии
Артист отметил, что, если бы в своё время "не отнекивался от звания", то получал бы гораздо больше.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Известный российский артист Ефим Шифрин озвучил размер своей пенсии. Артист признался, что прожить на такие деньги в Москве невозможно.
"Я уже пять лет на пенсии, получаю 13 тысяч рублей", — сказал он изданию StarHit.
Шифрин добавил, что, если бы в своё время он "не отнекивался от звания", то получал бы ещё 30 тысяч рублей в месяц.
Ефим Шифрин — российский юморист, актёр театра и кино, основатель и худрук "Шифрин-театра", писатель и режиссёр. К слову, его настоящее имя — Нахим. Так как его сложно сократить до уменьшительно-ласкательного, приятели называли Шифрина просто Фима. Отсюда и родился псевдоним Ефим.
Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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