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"Прожить на такие деньги в Москве невозможно": Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии

Артист отметил, что, если бы в своё время "не отнекивался от звания", то получал бы гораздо больше.

25 марта 2021, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известный российский артист Ефим Шифрин озвучил размер своей пенсии. Артист признался, что прожить на такие деньги в Москве невозможно.

"Я уже пять лет на пенсии, получаю 13 тысяч рублей", — сказал он изданию StarHit.

Шифрин добавил, что, если бы в своё время он "не отнекивался от звания", то получал бы ещё 30 тысяч рублей в месяц.

64-летний Ефим Шифрин показал такое фото в плавках, что даже у молодых девушек ёкнуло в груди

64-летний Ефим Шифрин показал такое фото в плавках, что даже у молодых девушек ёкнуло в груди

Ефим Шифрин — российский юморист, актёр театра и кино, основатель и худрук "Шифрин-театра", писатель и режиссёр. К слову, его настоящее имя — Нахим. Так как его сложно сократить до уменьшительно-ласкательного, приятели называли Шифрина просто Фима. Отсюда и родился псевдоним Ефим.

Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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