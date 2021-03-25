РФПИ договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Сербии
Такое решение упростит логистику и ускорит реализацию программы массовой вакцинации в стране.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Сербия начнёт собственное производство вакцины "Спутник V". К соответствующему соглашению пришли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".
"Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", — говорится на сайте РФПИ.
Там отметили, что производство может начаться уже в мае текущего года. Такие меры, как уточнили в пресс-службе фонда, не только упростят логистику, но и помогут ускорить реализацию программы массовой вакцинации в Сербии.
Как сообщал Лайф, Сербия стала одной из первых стран, где разрешили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в Сербии началась 5 января, а позже "Спутник V" по популярности обошёл американский препарат от Pfizer.
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