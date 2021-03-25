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РФПИ договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Сербии

Такое решение упростит логистику и ускорит реализацию программы массовой вакцинации в стране.

25 марта 2021, 11:14
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Сербия начнёт собственное производство вакцины "Спутник V". К соответствующему соглашению пришли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

"Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", — говорится на сайте РФПИ.

Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V"

Там отметили, что производство может начаться уже в мае текущего года. Такие меры, как уточнили в пресс-службе фонда, не только упростят логистику, но и помогут ускорить реализацию программы массовой вакцинации в Сербии.

Как сообщал Лайф, Сербия стала одной из первых стран, где разрешили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Вакцинация этим препаратом в Сербии началась 5 января, а позже "Спутник V" по популярности обошёл американский препарат от Pfizer.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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