РФПИ договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Сербии

"Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", — говорится на сайте РФПИ.

Там отметили, что производство может начаться уже в мае текущего года. Такие меры, как уточнили в пресс-службе фонда, не только упростят логистику, но и помогут ускорить реализацию программы массовой вакцинации в Сербии.