Дочь Успенской показала, во что превратилось её лицо после аварии, в которой она потеряла зубы

31-летняя Татьяна Плаксина — единственная дочь певицы Любови Успенской — поделилась с подписчиками редким кадром. По словам художницы, он был сделан в 2018 году, когда её жизнь разделилась на до и после. Тогда женщина неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, разбив лицо, травмировав челюсть и рёбра и лишившись пяти зубов. На архивном фото дочь звезды показала, как это повлияло на её внешность.

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

На снимке Татьяна сидела в халате и выглядела измождённой. Лицо её отекло из-за постоянных операций — женщине пришлось даже удалить часть десны. На челюсти и носу виднелись синяки и ссадины, которые напоминали о пережитом ужасе. Снимок художница подписала так: "Тогда я решила остаться в мире живых, где дух мудр и неукротим. Тогда я решила остаться в мире процветания, где я до сих пор праздную факт второго рождения! Берегите себя!"

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

В 2018 году на лечение в общей сложности Любови Успенской и её дочери пришлось потратить около семи миллионов, но видимого результата добиться так и не удалось. Из-за изменившейся внешности Татьяна стала замыкаться в себе и вернулась в США к отцу — бизнесмену Александру Плаксину. Там у неё развилась депрессия, избавиться от которой совсем не помогали наркотики. Их художница стала принимать, чтобы отвлечься от боли и забыть о травме.

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Сейчас Татьяна вернулась в Россию, чтобы сделать очередную операцию на челюсти. Женщина помирилась с мамой, с которой в последнее время у неё были натянутые отношения. Любовь Успенская изначально была против возвращения дочери в Штаты. К тому же немалую роль в конфликте сыграло и скандальное интервью, которое в прошлом году дала Татьяна на телевидении. В программе "Звёзды сошлись" она рассказала, что мать издевалась над ней в детстве, правда, затем отказалась от своих слов.

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