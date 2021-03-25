Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Дочь Успенской показала, во что превратилось её лицо после аварии, в которой она потеряла зубы

С последствиями неудачного падения Татьяна разбирается до сих пор.

25 марта 2021, 09:26

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

31-летняя Татьяна Плаксина — единственная дочь певицы Любови Успенской — поделилась с подписчиками редким кадром. По словам художницы, он был сделан в 2018 году, когда её жизнь разделилась на до и после. Тогда женщина неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, разбив лицо, травмировав челюсть и рёбра и лишившись пяти зубов. На архивном фото дочь звезды показала, как это повлияло на её внешность.

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

На снимке Татьяна сидела в халате и выглядела измождённой. Лицо её отекло из-за постоянных операций — женщине пришлось даже удалить часть десны. На челюсти и носу виднелись синяки и ссадины, которые напоминали о пережитом ужасе. Снимок художница подписала так: "Тогда я решила остаться в мире живых, где дух мудр и неукротим. Тогда я решила остаться в мире процветания, где я до сих пор праздную факт второго рождения! Берегите себя!"

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

В 2018 году на лечение в общей сложности Любови Успенской и её дочери пришлось потратить около семи миллионов, но видимого результата добиться так и не удалось. Из-за изменившейся внешности Татьяна стала замыкаться в себе и вернулась в США к отцу — бизнесмену Александру Плаксину. Там у неё развилась депрессия, избавиться от которой совсем не помогали наркотики. Их художница стала принимать, чтобы отвлечься от боли и забыть о травме.

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Фото © Instagram / tatiana_plaksin_

Сейчас Татьяна вернулась в Россию, чтобы сделать очередную операцию на челюсти. Женщина помирилась с мамой, с которой в последнее время у неё были натянутые отношения. Любовь Успенская изначально была против возвращения дочери в Штаты. К тому же немалую роль в конфликте сыграло и скандальное интервью, которое в прошлом году дала Татьяна на телевидении. В программе "Звёзды сошлись" она рассказала, что мать издевалась над ней в детстве, правда, затем отказалась от своих слов.

Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза

Появилось страшное видео с бывшей женой Аршавина, у которой пропал нос из-за аутоиммунного некроза

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

67-летняя Успенская смутила даже самых преданных фанатов, не надев нижнее бельё под тесное платье

9 марта, 14:50

Спартак — чемпион: 74-летний художник из Екатеринбурга забил всё тело татуировками и написал 70 кг стихов

23 марта, 21:40

Камера наблюдения сняла преступника-призрака, который полтора года держит в страхе семью из Перми

сегодня в 10:07

Песков рассказал, есть ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

сегодня в 10:21
Life

В Кремле прокомментировали арест фармацевтического короля Шпигеля

сегодня в 10:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1