Хайди Клум выложила селфи без макияжа вместе с 16-летней дочкой, и выглядят они как ровесницы

Хайди Клум выложила в Instagram совместное фото с 16-летней дочкой, и фанаты не поверили своим глазам. Модель даже без макияжа выглядела как абсолютная ровесница девочки. 47-летняя звезда подписала снимок "Всё натурально", и с этим невозможно поспорить.

Фото © Instagram / heidiklum

В декабре дочка Лени начала модельную карьеру, снявшись вместе с мамой для обложки журнала Vogue Germany. Хайди Клум рассказала в интервью, что девочка хочет пойти по её стопам и она в свою очередь не против.

Фото © Instagram / leniklum

В её возрасте каждый пытается понять, кто он, кем он хочет быть. Поэтому особенно важно увидеть, что из себя представляют различные профессии. Она приходит ко мне на телешоу и наблюдает за процессом съёмки, поэтому сейчас Лени точно хочет делать то, чем я занимаюсь Хайди Клум

Биологический отец Лени — бизнесмен Флавио Бриаторе, однако с ним девушка практически не общается. Хайди рассталась с мужчиной, когда была ещё беременна, а воспитанием Лени занимался её приёмный отец — певец Сил. Хайди Клум долгое время скрывала дочь от общественности и даже не разрешала завести ей "Инстаграм", но с наступлением 16 лет строгое правило отпало.

Авторы