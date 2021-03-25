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Максим Фадеев похудел в два раза и выложил фото, на котором не узнать прежнего толстяка весом 200 кг

Борьба с килограммами оказалась более чем эффективной.

25 марта 2021, 07:03

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Многим Максим Фадеев запомнился как талантливый продюсер с довольно грузной фигурой. Однако композитор совершил такую трансформацию, что узнать его теперь под силу не каждому.

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Фото © Instagram / fadeevmaxim

За последнее время продюсер, который раньше весил 211 килограммов, сбросил более 110 килограммов, однако всё же предпочитал портретные фото снимкам в полный рост. Но на этот раз 52-летний продюсер снова поделился в "Инстаграме" кадром, где можно было разглядеть его ставшую стройной фигуру. Фадеев позировал в шапке и пальто, стоя на улице, и широко улыбался.

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Подписчики, которых у композитора 2,4 миллиона, не могли не восхититься его преображением. Они отметили, что Фадеев проделал большую работу, и попросили раскрыть тайну его диеты.

Какой вы стройный👍!! Какой это был труд...

Nyalbertovna

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Фото © Instagram / fadeevmaxim

Отлично выглядите, Максим!!! Респект вам (а я всё ещё жду вашу диету)!!!

Laralarisa123

Как же приятно смотреть, когда у человека что-то получается. Искренне рада за вас. Вы в идеальной форме👍

Tukhaimarina

В январе Фадеев признавался, что сбросил 112 килограммов за 1,4 года. "Худел по своему ощущению и интуиции. И на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его! Выработал систему, которую сейчас тестирую", — отмечал продюсер. Однако некоторые считали, что трансформация не обошлась без помощи медиков и пластических хирургов.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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