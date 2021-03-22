Как теперь живёт дочь Ефремова после того, как папа сел в тюрьму, оставив её без финансовой помощи
В передаче НТВ "Звёзды сошлись" Анна-Мария рассказала, что пошатнуло её психику в детстве, какой катастрофой обернулись её первые отношения и как она справляется теперь без отца.
20-летняя дочь Михаила Ефремова на шоу откровенно поведала о том, почему у неё возникли такие проблемы с ментальным здоровьем. В детстве и подростковом возрасте у Анны-Марии было мало друзей, поэтому, когда к ней в личные сообщения постучался незнакомый 27-летний парень, девушка схватилась за него как за соломинку. Они общались некоторое время, а затем начали встречаться, и эти отношения продлились два года.
Отговорить 15-летнюю девушку от такого сомнительного романа с парнем гораздо старше неё было некому. Мать не выходила из запоев и обращала внимание на дочь лишь для того, чтобы избить, а отец постоянно пропадал на съёмках. Вскоре 27-летний парень лишил Анну-Марию девственности, и этот опыт она теперь считает однозначно травмирующим.
Произошло то, что я начал доверять этому человеку, мы очень сблизились, но ему было 27. Когда в 15 с тобой встречается 27-летний, то это откладывается на психике. Он меня не обидел, а травмировал
Фото © Twitter / братец аэм
Немалый урон психическому здоровью девушки нанесла её мать и четвёртая жена Ефремова Ксения Качалина. Она постоянно пила и набрасывалась с кулаками на дочь по любому поводу. Если девочка посреди ночи хотела взять воды, ей приходилось уворачиваться от ножа разъярённой матери. "С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьёз, то можешь ещё сильнее поехать крышей", — призналась Анна-Мария в шоу.
Фото © Instagram / afishadaily и aem_tillmari
Девочку морили голодом, а постоянные крики, скандалы на пустом месте и страх за свою жизнь держали Анну-Марию на грани истерики. Поведение матери, а после и ужасные отношения довели девушку до нервного срыва. А когда к этому добавился ещё и трагический случай с отцом, который в пьяном виде сбил насмерть человека, то тут потребовалась помощь специалистов. Анна-Мария регулярно ходит к психотерапевту, пьёт антидепрессанты и считает себя парнем по имени Аэм Тиллмари.
Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall
Теперь, когда отец больше не может помогать девушке финансово, её содержат пятая жена Ефремова Софья Кругликова и крёстная Рената Литвинова. Софья оплачивает счета за квартиру, пока дочь актёра сосредоточена на учебе — она бросила филологический факультет и теперь изучает программирование, чтобы в будущем работать по профессии.
Фото © Instagram / aem_tillmari и vigen.ananyan_
А крёстная перечисляет Анне-Марии по 40 тысяч в месяц, но девушке этого вполне хватает на жизнь. Она призналась, что не имеет каких-то особых требований: одевается в секонд-хендах, питается продуктами средней стоимости и в целом живёт вполне скромно.
В данный момент она меня поддерживает и поддерживает хорошо. Рената переводит мне 40 тысяч. Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю
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