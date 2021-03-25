"Работаю над боем Фёдора Емельяненко с Майком Тайсоном в России": Хрюнов заявил Лайфу о суперпоединке

— Владимир Викторович, расскажите о ваших ожиданиях от боя Поветкин — Уайт. Каким вы видите ход этого боя, ваш прогноз?

— Мне трудно дать объективный прогноз, потому что я болею за Александра, желаю, чтобы он победил! Я думаю, здесь очень важным будет то, как боксёры начнут поединок. Кто первым нанесёт акцентированный удар, кто кого потеснит с центра ринга. Эти вопросы очень важные. Психологически Уайту будет сложнее. В голове будет страх пропустить опять удар, от которого он в прошлый раз оказался в нокауте. Он знает уже на себе, каково это. Многое будет зависеть от того, как сложится начало боя. Если победит Поветкин, то это произойдёт в первой половине боя.

— В чём, на ваш взгляд, преимущество Александра? Только ли в нокаутирующем ударе?

— Тот удар — это был не лакки-панч, а его техническое мастерство. Именно совершенное техническое мастерство. Самое главное, что будет противостоять Александру, — это желание промоутера Диллиана Уайта, чтобы победил его боксёр. Очень необычное и, скажем откровенно, странное место выбрано для проведения этого поединка. И сама по себе процедура в преддверии боя, согласно которой надо сначала прилететь в Англию, пройти тестирование… Я выражаю опасение, будет ли всё чисто вокруг боя.

— То есть речь не только о симпатиях судей?

— Тут много вещей, играющих на руку британцу. Диллиан Уайт почему-то не покидает Португалию, находится вне зоны контроля в том числе для британской инспекции по допингу. Делается всё, чтобы победил Уайт.

— На ваш взгляд, тот факт, что Александр переболел коронавирусом, может повлиять на состояние россиянина в бою?

— Я надеюсь, что он излечился окончательно. Но это очень странное синтетическое заболевание. Думаю, во время тренировочного процесса Александр смог понять, насколько он готов к бою, так как те, кто даже переболел коронавирусом, по-разному реагируют на высокие нагрузки. Коронавирус — невероятная угроза всему миру. Тот факт, что Александр тяжело переболел этим, будет одним из преимуществ в пользу Диллиана Уайта.

— В случае победы Поветкина кто должен стать следующим соперником россиянина?

— Знаете, было достаточно странным и перед предыдущим их боем, что если бы победил Уайт, то он становился бы обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри, но в то же время Александра это не касалось… Сейчас что-то подобное происходит вновь. И здесь нужно обратить внимание на это менеджменту Поветкина, пока есть несколько дней до боя. Понять, какой всё же статус у этого поединка? Боксёры должны иметь одинаковый статус!

— Многие фанаты бокса и СМИ считают, что Александру пора заканчивать карьеру. Согласны ли вы с таким мнением?

— Для меня большой честью было работать с Александром. Считаю его лучшим среди российских профессиональных боксёров и хорошим человеком. Думаю, здесь очень тяжело сказать: заканчивай или продолжай. Его бои по-прежнему доставляют наслаждение, его бои по-прежнему собирают миллионы людей у телевизора и десятки тысяч на любой арене. Считаю, что это личное решение Александра, которое он должен принимать. А нам всем остаётся только пожелать ему удачи в предстоящем бою!

— В тяжёлом весе самыми звёздными боксёрами современности являются Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. На ваш взгляд, может кто-либо из них стать противником Александра в будущем? Может ли Поветкин заинтересовать американскую аудиторию?

— Дело в том, что против Александра тёмные силы применяли все ведомые и неведомые способы борьбы, чтобы он, находясь на пике, не оказался в одном ринге с Джошуа, Уайлдером… Они понимали, чем это может закончиться для их боксёров. Все эти сомнительного происхождения истории о якобы допинге Александра, которые тянутся до сих пор… Это было связано с тем, чтобы не допустить возможность проведения боя Александра с вышеназванными персонами. Я не сомневаюсь в том, что, если бы Поветкин встретился с ними в правильное время, он выиграл бы у любого из них.

— Владимир Викторович, не могу вас не спросить, наверное, о самом хайповом варианте для Александра, это бой с вернувшимся Майком Тайсоном. Да, у этого боя нет предыстории, но всё же есть огромный интерес как минимум со стороны жителей России. Думали ли вы над таким боем?

— Я достаточно серьёзно работаю вместе с каналом "Рен-ТВ" над боем Майка Тайсона в России. Но не с Поветкиным, а против Фёдора Емельяненко. Этот бой в работе. После того как команда Тайсона отмела предложение о поединке с Эвандером Холифилдом, наше предложение станет следующим на рассмотрение.

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