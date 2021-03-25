В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо", продержав её в плену 6 часов
Преступникам грозит провести несколько лет в тюрьме.
Фото © VK, Instagram
23-летней возлюбленной экс-голкипера МХК "Динамо Санкт-Петербург" Владислава Толстикова пришлось пережить страшную ситуацию. Жительница Северной столицы Елена находилась в авто Mercedes Benz E400, когда в машину вломились трое неизвестных.
Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK, Instagram
Напуганной девушке стали угрожать электрошокером, а затем отвезли её за город и несколько часов удерживали в частном доме в СНТ "Лебедь" в посёлке Рощино. Что руководило преступниками, пока не известно.
Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK
По словам источника в правоохранительных органах, в тот же день девушка обратилась в полицию, пишет КП. Предполагаемых похитителей удалось задержать, им может грозить от 5 до 12 лет в тюрьме.
Заявительница обратилась в полицию в тот же день, когда её похитили. Всё произошло около 11:00. В посёлке Рощино её удерживали до 17:00. По подозрению в преступлении задержано три человека. Все — неработающие, один прописан в Краснодаре, другой — в Ленобласти, третий — в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело
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