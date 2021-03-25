Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо", продержав её в плену 6 часов

Преступникам грозит провести несколько лет в тюрьме.

25 марта 2021, 11:17

Фото © VK, Instagram

23-летней возлюбленной экс-голкипера МХК "Динамо Санкт-Петербург" Владислава Толстикова пришлось пережить страшную ситуацию. Жительница Северной столицы Елена находилась в авто Mercedes Benz E400, когда в машину вломились трое неизвестных.

Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK, Instagram

Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK, Instagram

Напуганной девушке стали угрожать электрошокером, а затем отвезли её за город и несколько часов удерживали в частном доме в СНТ "Лебедь" в посёлке Рощино. Что руководило преступниками, пока не известно.

Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK

Владислав Толстиков и Елена. Фото © VK

По словам источника в правоохранительных органах, в тот же день девушка обратилась в полицию, пишет КП. Предполагаемых похитителей удалось задержать, им может грозить от 5 до 12 лет в тюрьме.

Заявительница обратилась в полицию в тот же день, когда её похитили. Всё произошло около 11:00. В посёлке Рощино её удерживали до 17:00. По подозрению в преступлении задержано три человека. Все — неработающие, один прописан в Краснодаре, другой — в Ленобласти, третий — в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело

Источник

"Думала, идёт убивать": В палату к Кудрявцевой пробрался окровавленный мужчина

"Думала, идёт убивать": В палату к Кудрявцевой пробрался окровавленный мужчина

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стало известно, сколько житель Москвы заплатил за похищение и зверское убийство бывшего зятя

23 марта, 09:25

На Сахалине из больницы эвакуировали около 40 человек из-за пожара в подвале

сегодня в 04:09

Главная проститутка русского "Инстаграма" завершила карьеру ради клиента, который выплатил её долги

сегодня в 10:57

"Рен-ТВ" покажет в прямом эфире не только реванш Поветкина и Уайта, но и ещё два топ-поединка

сегодня в 11:47

Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

сегодня в 11:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1