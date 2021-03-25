В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо", продержав её в плену 6 часов

Заявительница обратилась в полицию в тот же день, когда её похитили. Всё произошло около 11:00. В посёлке Рощино её удерживали до 17:00. По подозрению в преступлении задержано три человека. Все — неработающие, один прописан в Краснодаре, другой — в Ленобласти, третий — в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело

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