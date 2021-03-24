"Думала, идёт убивать": В палату к Кудрявцевой пробрался окровавленный мужчина
Недавно 49-летняя Лера Кудрявцева рассказала в "Инстаграме", что попала в реанимацию прямо со съёмок. И отметила, что предварительная причина госпитализации — "нервы и стресс".
Однако это не все неприятности, которые пришлось пережить ведущей. В своём аккаунте она написала, что ночью к ней в палату пробрался странный мужчина, который сильно её напугал. Звезда попыталась узнать, не заблудился ли незнакомец, но тот зловеще молчал.
Слышу, какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он. 😳 Мужчина, не обращая на меня внимания, тихо открывает дверь и идёт, шаркая тапочками, к моей кровати
Когда мужчина подобрался поближе, ведущая заметила, что на лице у него застыла улыбка, а сквозь футболку сочилась кровь. В голову Лере лезли самые страшные мысли о том, что незнакомец идёт её убивать.
Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. <...> Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь (она стеклянная без замков), и мужик начинает, взявшись за ручку, её пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом
Позже выяснилось, что это пациент из соседней палаты, который сдёрнул с себя катетер и стал бродить по отделению. По словам ведущей, он якобы был не в себе.
За последний год артистке не единожды пришлось обращаться в больницу. Она перенесла срочную операцию на груди из-за лопнувшего имплантата, переболела коронавирусом и сломала крестец, оказавшись в инвалидной коляске.
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