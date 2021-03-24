"Думала, идёт убивать": В палату к Кудрявцевой пробрался окровавленный мужчина

Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. <...> Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущие предметы. Закрываю дверь (она стеклянная без замков), и мужик начинает, взявшись за ручку, её пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом

Лера Кудрявцева