Каменских позировала в купальнике перед мужем, который выбрал для фото самый пикантный ракурс

Популярная 33-летняя певица Настя Каменских давно не радовала поклонников жаркими фото, оставив откровенные наряды для отпуска. Однако внезапно звезда решила поднять настроение 5,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме" и поделилась снимком, вспомнив, как отдохнула в начале года с мужем на Мальдивах.

Фото © Instagram / kamenskux

На фото певица позировала на пляже в голубом купальнике, выгодно смотревшемся на её загорелой коже. Волосы Настя убрала назад и украсила их тропическим цветком, чтобы добавить праздничной атмосферы. В руках она держала бокал с шампанским, которое подняла в честь своих подписчиц.

Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux

Поклонники звезды её немного поправили, что парням тоже хочется поехать в отпуск или "привезти свою любимую девочку на красивый пляж". В комментариях его поддержали, как и тёплое пожелание Насти. Не смогли фанаты пройти и мимо потрясающей фигуры певицы, которую та не постеснялась показать на фото.

Фото © Instagram / kamenskux

Ох уж эти ноги) ❤️❤️❤️ Они очень сексуальные)

alexbezukh

Поднимаю бокал за то, чтобы у каждого мужика такая красивая девушка была a981067555

Не женщина — огонь 🔥 oksana_erstenyuk

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