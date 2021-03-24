Дочь Татьяны Догилевой связала себя верёвками, сделав откровенное фото, которое маме лучше не видеть

26-летняя Екатерина Догилева поделилась в "Инстаграме" откровенным кадром, который способен смутить многих неподготовленных пользователей. Девушка позировала, практикуя шибари — "японское искусство ограничения подвижности тела человека при помощи верёвок".

Фото © Instagram / katelannblogs

Для нетривиальной фотосессии она надела короткий чёрный топ на завязках, который делал её грудь ещё пышнее. Также наследница актрисы добавила к роковому образу чокер и контрастный макияж. В хештегах она отметила, что это косплей на чародейку Йеннифэр — героиню "Саги о Ведьмаке" Сапковского.

Фото © Instagram / katelannblogs

Примерять на себя разные роли девушке не привыкать. Она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Екатерина закончила Американскую академию драматического искусства. В её инстаграм-аккаунте также указано, что она режиссёр закадрового озвучивания и работала над Cyberpunk 2077, LoL, Ghost of Tsushima.

Фото © Instagram / katelannblogs, ТАСС / Дмитрий Серебряков

Но если сейчас девушка позволяет себе откровенные фотосессии, то раньше ей пришлось долго учиться принимать свою внешность. Екатерина страдала анорексией, битва с которой оказалась очень непростой. "Мама говорит, меня спасло только чудо", — отмечала девушка в интервью КП.

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