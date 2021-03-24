В Сеть слили первое фото сына Лукашенко с его матерью, личность которой оставалась загадкой
Появление на свет внебрачного сына президента Белоруссии окутано тайной. 16-летний розовощёкий Николай сводит с ума девушек, которые не прочь узнать, от кого ещё он унаследовал свою красоту.
Согласно одной из версий, мама парня — главврач больницы Управления делами президента Ирина Абельская, которая была личным доктором Лукашенко-старшего. И на появившемся в Сети снимке пользователи наконец увидели юного Николая с его предполагаемой родительницей, пишет newsbel.by.
На фото парень позирует, прижавшись к Ирине Абельской, которую уже значительно перерос. Мама и сын предстали на фоне огороженной сеткой зелёной лужайки, на которой неподалёку паслись козы. На приусадебном участке Александра Лукашенко тоже есть эти животные, однако пока точно не известно, в каком месте сделано фото.
Фото © VK / Николай Лукашенко, TUT.BY / Ольга Шукайло
При этом сам белорусский лидер предпочитает не распространяться о том, кто же родил ему третьего ребёнка. Однако ранее он отмечал, что мать не участвует в воспитании сына и видит его только по телевизору. И "проговорился", что она работает врачом.
Я не разведённый человек, а у меня от другой женщины родился сын. Никто его не воспитывает, кроме меня. Мать родная видит его не чаще, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался
Фото © Andrea Verdelli / Pool / Getty Images
Тем временем парень уже вырос, и теперь встаёт вопрос о его дальнейшем будущем. Лукашенко заявил, что вуз, в который поступит его наследник, должен быть крепким. И подчеркнул, что не хочет, чтобы его сын учился на Западе, указав, что там на гуманитарных специальностях занимаются "промывкой мозгов" и готовят агентов влияния, которые по возвращении становятся оппозиционерами.
WOW-news
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