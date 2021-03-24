Девушка в бикини позировала для красивого фото, которое из-за иллюзии с прохожим стало строго 18+
Мэди заметила весь ужас ситуации лишь потом, когда стала перебирать получившиеся снимки.
Чтобы сделать удачное фото, нужно немало постараться. Но иногда даже самая незначительная мелочь способна испортить идеальный кадр. Именно это случилось с Мэди Марротой из Флориды, США, пишет Daily Star. Девушка рассказала свою историю в вирусном тиктоке, который за короткое время набрал 4,7 млн просмотров.
Видео © TikTok / madimarotta
Мэди объяснила, что решила сделать красивые фото на пляже: надела шикарный купальник, уложила волосы и начала позировать. Всё было идеально, пока девушка не стала перебирать получившиеся снимки. И на одном из них незнакомка, которая отдыхала на заднем плане, случайно так выставила руку, что превратила Мэди в парня-эксгибициониста, а её фото — в изображение с рейтингом 18+.
Фото © TikTok / madimarotta
Сперва девушка понадеялась, что опубликовать такое фото в "Инстаграме" можно и никто не заметит оплошности. Но спустя пять секунд к ней в личку постучался друг с неприличной шуткой, и Мэди поняла, что лучше не рисковать. В "Тиктоке" над девушкой принялись потешаться, ведь теперь она стала знаменитой, пусть и не из-за той причины, которой стоит хвалиться.
Дорогуша, я многого ожидал от твоего фото, но это было даже лучше
В начале видео я был готов ко всему, но оказалось, что нет...
Блин, она ж даже по цвету загара тебе идеально подходит...
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