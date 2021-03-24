Девушка в бикини позировала для красивого фото, которое из-за иллюзии с прохожим стало строго 18+

Чтобы сделать удачное фото, нужно немало постараться. Но иногда даже самая незначительная мелочь способна испортить идеальный кадр. Именно это случилось с Мэди Марротой из Флориды, США, пишет Daily Star. Девушка рассказала свою историю в вирусном тиктоке, который за короткое время набрал 4,7 млн просмотров.

Видео © TikTok / madimarotta

Мэди объяснила, что решила сделать красивые фото на пляже: надела шикарный купальник, уложила волосы и начала позировать. Всё было идеально, пока девушка не стала перебирать получившиеся снимки. И на одном из них незнакомка, которая отдыхала на заднем плане, случайно так выставила руку, что превратила Мэди в парня-эксгибициониста, а её фото — в изображение с рейтингом 18+.

Фото © TikTok / madimarotta

Сперва девушка понадеялась, что опубликовать такое фото в "Инстаграме" можно и никто не заметит оплошности. Но спустя пять секунд к ней в личку постучался друг с неприличной шуткой, и Мэди поняла, что лучше не рисковать. В "Тиктоке" над девушкой принялись потешаться, ведь теперь она стала знаменитой, пусть и не из-за той причины, которой стоит хвалиться.

Фото © Instagram / madimarotta

Дорогуша, я многого ожидал от твоего фото, но это было даже лучше astraxvoid

В начале видео я был готов ко всему, но оказалось, что нет... pjmackerman

Блин, она ж даже по цвету загара тебе идеально подходит... trashley___

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