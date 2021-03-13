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Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются

Пол рассказал подписчикам о просьбе своего отца, и те не смогли оставить парня в беде.

13 марта 2021, 12:00

Фото © Twitter / Paul McDonnell

У многих найдётся одна или две забавные истории о том, как родители не смогли подружиться с новыми технологиями. Одной из таких как раз и поделился Пол Макдоннел из Килдэра, Ирландия. Он опубликовал в "Твиттере" свою переписку с папой, который прислал общее с мамой фото и попросил убрать парня на заднем фоне, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / Paul McDonnell

Фото © Twitter / Paul McDonnell

Не знаю, чем я, по его мнению, зарабатываю на жизнь, но я ни фотошопер, ни киллер

Пол Макдоннел

Фото © Twitter / Irish, Republican & Proud и JustBramz

Фото © Twitter / Irish, Republican & Proud и JustBramz

Его твит набрал 106 тыс. лайков и 14 тыс. репостов, но не просто так. Пользователи "Твиттера" решили по доброте душевной помочь Полу и устроили настоящую битву, превратив фото с родителями в мем. Просьбу убрать парня многие восприняли буквально, пририсовав бандита в балаклаве или просто руку с пистолетом.

Фото © Twitter / cheeses of nazereth

Кто-то воспользовался классическим мультяшным примером, уронив на незнакомца наковальню. А один пользователь даже сделал реверанс романтичной натуре папы Пола, изобразив на фото розу. Словом, подписчики парня постарались изо всех сил, а потом принялись советовать Полу, как ему лучше преподнести сделанную работу.

Фото © Twitter / James Moran

Тебе стоит разыграть его и написать: "Окей, он мёртв, что-то ещё?"

The Puddleduck

Да-да! "Не волнуйся на его счёт, он скоро будет спать на дне с рыбами"

BakerGawd

Почему я прочитала это с русским акцентом...

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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