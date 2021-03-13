Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются
Пол рассказал подписчикам о просьбе своего отца, и те не смогли оставить парня в беде.
У многих найдётся одна или две забавные истории о том, как родители не смогли подружиться с новыми технологиями. Одной из таких как раз и поделился Пол Макдоннел из Килдэра, Ирландия. Он опубликовал в "Твиттере" свою переписку с папой, который прислал общее с мамой фото и попросил убрать парня на заднем фоне, пишет Lad Bible.
Не знаю, чем я, по его мнению, зарабатываю на жизнь, но я ни фотошопер, ни киллер
Фото © Twitter / Irish, Republican & Proud и JustBramz
Его твит набрал 106 тыс. лайков и 14 тыс. репостов, но не просто так. Пользователи "Твиттера" решили по доброте душевной помочь Полу и устроили настоящую битву, превратив фото с родителями в мем. Просьбу убрать парня многие восприняли буквально, пририсовав бандита в балаклаве или просто руку с пистолетом.
Фото © Twitter / cheeses of nazereth
Кто-то воспользовался классическим мультяшным примером, уронив на незнакомца наковальню. А один пользователь даже сделал реверанс романтичной натуре папы Пола, изобразив на фото розу. Словом, подписчики парня постарались изо всех сил, а потом принялись советовать Полу, как ему лучше преподнести сделанную работу.
Фото © Twitter / James Moran
Тебе стоит разыграть его и написать: "Окей, он мёртв, что-то ещё?"
Да-да! "Не волнуйся на его счёт, он скоро будет спать на дне с рыбами"
Почему я прочитала это с русским акцентом...
WOW-funny
10 потрясающих фото хаски, которой позавидует любая девушка, ведь в неё словно вселилась супермодель
8 марта, 17:00
Тусовщик на практике оказался примерным отцом, когда приспособил старую пивную воронку для дочки
8 марта, 14:00
Девушка испугалась, когда коты не пришли её встречать, но лучше бы она не видела, чем они занимались
8 марта, 11:00
Выбор редакции
Отца приговорили к 212 годам за убийство двух сыновей с аутизмом, которое он совершил ради страховки
Как постарели знаменитые дети из фильмов 90-х и нулевых, чья карьера закончилась, не успев начаться
Секс-технологии для разлучённых: "дильдонить" на расстоянии может быть опасно для психики
Болгарский журналист в папахе, с саблей и на коне приехал к зданию МИД "свататься" к Захаровой
В РПЦ назвали выставку засушенных мертвецов эпатажным шоу с шок-контентом
Комментариев: 0