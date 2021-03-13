Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Как постарели знаменитые дети из фильмов 90-х и нулевых, чья карьера закончилась, не успев начаться

Сложно не удивиться тому, как быстро растут дети. И ещё тяжелее приходится, когда уже давно привык их видеть на экране в одном и том же возрасте. Но маленькие звёзды, разумеется, растут, и зачастую перемены просто ошеломляют.

13 марта 2021, 11:00

Фото © Instagram / hjosment

Джорджи Хенли сыграла роль Люси Певенси в фильмах "Хроники Нарнии" (2005, 2008, 2010). Сейчас ей 25 лет

Фото © Instagram / awkwardcrone

Фото © Instagram / awkwardcrone

28-летний Дэрил Сабара стал кумиром многих после роли Джуни Кортеса в фильмах "Дети шпионов" (2001, 2002, 2003 и 2011)

Фото © Instagram / darylsabara

Фото © Instagram / darylsabara

47-летняя Николь Том запомнилась по роли Райс в фильмах "Бетховен" (1992, 1993)

Фото © Instagram / nicholletom

Фото © Instagram / nicholletom

32-летний Хэйли Джоэл Осмент стал мировой звездой после роли Коула в "Шестом чувстве" (1999)

Фото © Instagram / hjosment

Фото © Instagram / hjosment

Ивианн Шван сыграла капризную девчонку Трикси в фильме "Трудный ребёнок — 2" (1991). Сейчас ей 37

Фото © Instagram / ivyannschwan

Фото © Instagram / ivyannschwan

43-летний Эдвард Фёрлонг покорил миллионы девичьих сердец в роли Джона Коннора в фильме "Терминатор — 2: Судный день"

Фото © Instagram / edwardfurlongofficial

Фото © Instagram / edwardfurlongofficial

41-летняя Кристина Ричи для многих навсегда останется Уэнсдэй Аддамс из фильмов "Семейка Аддамс" (1991, 1993)

Фото © Instagram / riccigrams

Фото © Instagram / riccigrams

28-летний Джорджио Кантарини запомнился после яркой роли Джозуэ в картине "Жизнь прекрасна" (1997)

Фото © Instagram / giorgiocantarini

Фото © Instagram / giorgiocantarini

41-летняя Ариана Ричардс снялась в роли Лекс Мерфи в фильмах "Парк Юрского периода" (1993, 1997)

Фото © Instagram / arianarichards

Фото © Instagram / arianarichards

40-летний Маколей Калкин стал известен на весь мир после серии фильмов "Один дома" (1990, 1992), где он сыграл роль сорванца Кевина

Фото © Instagram / culkamania

Фото © Instagram / culkamania

34-летняя Линдси Лохан стала кумиром многих девчонок после того, как сыграла близняшек Хэлли и Энни в фильме "Ловушка для родителей" (1998)

Фото © Instagram / lindsaylohan

Фото © Instagram / lindsaylohan

20-летняя Маккензи Фой запомнилась по роли Ренесме — дочери Беллы и Эдварда в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет"

Фото © Instagram / mackenziefoy

Фото © Instagram / mackenziefoy

29-летнего Тейлора Лотнера зрители заметили после его роли Шаркбоя в фильме "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005)

Фото © Instagram / taylorlautner

Фото © Instagram / taylorlautner

33-летняя Мара Уилсон сыграла роль Матильды в одноимённом фильме 1996 года

Фото © Instagram / marawilson

Фото © Instagram / marawilson

21-летняя Мэдисон Линтц сделала прорыв в карьере после роли Софии Пелетье из сериала "Ходячие мертвецы" (2010)

Фото © Instagram / madisonlintz

Фото © Instagram / madisonlintz

10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды

10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Несколько себя запустил": Сын Сафронова похудел ради роли в "Брате-3" и изменился до неузнаваемости

сегодня в 10:31

Путин поздравил актрису Ирину Алфёрову с днём рождения

сегодня в 08:52

Папа попросил убрать с фото постороннего парня, но в "Твиттере" такими словами не разбрасываются

сегодня в 12:00

Болгарский журналист в папахе, с саблей и на коне приехал к зданию МИД "свататься" к Захаровой

сегодня в 12:11

В РПЦ назвали выставку засушенных мертвецов эпатажным шоу с шок-контентом

сегодня в 11:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1