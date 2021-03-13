Как постарели знаменитые дети из фильмов 90-х и нулевых, чья карьера закончилась, не успев начаться

Джорджи Хенли сыграла роль Люси Певенси в фильмах "Хроники Нарнии" (2005, 2008, 2010). Сейчас ей 25 лет

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28-летний Дэрил Сабара стал кумиром многих после роли Джуни Кортеса в фильмах "Дети шпионов" (2001, 2002, 2003 и 2011)

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47-летняя Николь Том запомнилась по роли Райс в фильмах "Бетховен" (1992, 1993)

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32-летний Хэйли Джоэл Осмент стал мировой звездой после роли Коула в "Шестом чувстве" (1999)

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Ивианн Шван сыграла капризную девчонку Трикси в фильме "Трудный ребёнок — 2" (1991). Сейчас ей 37

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43-летний Эдвард Фёрлонг покорил миллионы девичьих сердец в роли Джона Коннора в фильме "Терминатор — 2: Судный день"

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41-летняя Кристина Ричи для многих навсегда останется Уэнсдэй Аддамс из фильмов "Семейка Аддамс" (1991, 1993)

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28-летний Джорджио Кантарини запомнился после яркой роли Джозуэ в картине "Жизнь прекрасна" (1997)

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41-летняя Ариана Ричардс снялась в роли Лекс Мерфи в фильмах "Парк Юрского периода" (1993, 1997)

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40-летний Маколей Калкин стал известен на весь мир после серии фильмов "Один дома" (1990, 1992), где он сыграл роль сорванца Кевина

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34-летняя Линдси Лохан стала кумиром многих девчонок после того, как сыграла близняшек Хэлли и Энни в фильме "Ловушка для родителей" (1998)

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20-летняя Маккензи Фой запомнилась по роли Ренесме — дочери Беллы и Эдварда в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет"

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29-летнего Тейлора Лотнера зрители заметили после его роли Шаркбоя в фильме "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005)

Фото © Instagram / taylorlautner

33-летняя Мара Уилсон сыграла роль Матильды в одноимённом фильме 1996 года

Фото © Instagram / marawilson

21-летняя Мэдисон Линтц сделала прорыв в карьере после роли Софии Пелетье из сериала "Ходячие мертвецы" (2010)

Фото © Instagram / madisonlintz

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