Как постарели знаменитые дети из фильмов 90-х и нулевых, чья карьера закончилась, не успев начаться
Сложно не удивиться тому, как быстро растут дети. И ещё тяжелее приходится, когда уже давно привык их видеть на экране в одном и том же возрасте. Но маленькие звёзды, разумеется, растут, и зачастую перемены просто ошеломляют.
Джорджи Хенли сыграла роль Люси Певенси в фильмах "Хроники Нарнии" (2005, 2008, 2010). Сейчас ей 25 лет
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28-летний Дэрил Сабара стал кумиром многих после роли Джуни Кортеса в фильмах "Дети шпионов" (2001, 2002, 2003 и 2011)
Фото © Instagram / darylsabara
47-летняя Николь Том запомнилась по роли Райс в фильмах "Бетховен" (1992, 1993)
Фото © Instagram / nicholletom
32-летний Хэйли Джоэл Осмент стал мировой звездой после роли Коула в "Шестом чувстве" (1999)
Ивианн Шван сыграла капризную девчонку Трикси в фильме "Трудный ребёнок — 2" (1991). Сейчас ей 37
Фото © Instagram / ivyannschwan
43-летний Эдвард Фёрлонг покорил миллионы девичьих сердец в роли Джона Коннора в фильме "Терминатор — 2: Судный день"
Фото © Instagram / edwardfurlongofficial
41-летняя Кристина Ричи для многих навсегда останется Уэнсдэй Аддамс из фильмов "Семейка Аддамс" (1991, 1993)
Фото © Instagram / riccigrams
28-летний Джорджио Кантарини запомнился после яркой роли Джозуэ в картине "Жизнь прекрасна" (1997)
Фото © Instagram / giorgiocantarini
41-летняя Ариана Ричардс снялась в роли Лекс Мерфи в фильмах "Парк Юрского периода" (1993, 1997)
Фото © Instagram / arianarichards
40-летний Маколей Калкин стал известен на весь мир после серии фильмов "Один дома" (1990, 1992), где он сыграл роль сорванца Кевина
Фото © Instagram / culkamania
34-летняя Линдси Лохан стала кумиром многих девчонок после того, как сыграла близняшек Хэлли и Энни в фильме "Ловушка для родителей" (1998)
Фото © Instagram / lindsaylohan
20-летняя Маккензи Фой запомнилась по роли Ренесме — дочери Беллы и Эдварда в фильме "Сумерки. Сага. Рассвет"
Фото © Instagram / mackenziefoy
29-летнего Тейлора Лотнера зрители заметили после его роли Шаркбоя в фильме "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005)
Фото © Instagram / taylorlautner
33-летняя Мара Уилсон сыграла роль Матильды в одноимённом фильме 1996 года
Фото © Instagram / marawilson
21-летняя Мэдисон Линтц сделала прорыв в карьере после роли Софии Пелетье из сериала "Ходячие мертвецы" (2010)
Фото © Instagram / madisonlintz
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