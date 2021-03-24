Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри на секунду забыть, что она парень: 10 фото

На днях 26-летняя Каталуна Энрикес просто взорвала соцсети, когда объявила о своей победе на конкурсе красоты в США

Фото © Instagram / mskataluna

Трансгендерная девушка стала "мисс Серебряный Штат", и этот титул позволяет ей побороться за звание "мисс Невада"

Фото © Instagram / mskataluna

О своём прошлом модель распространяться не любит в силу того, что раньше была парнем, а это чувствительная для неё тема

Фото © Instagram / mskataluna

Каталуна часто принимала участие в различных конкурсах красоты, но к ней всегда относились с пренебрежением

Фото © Instagram / mskataluna

А однажды организаторы даже потребовали от неё медицинскую справку, которая подтвердила бы то, что модель на самом деле девушка

Фото © Instagram / mskataluna

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