Модель покорила конкурс красоты, заставив даже жюри на секунду забыть, что она парень: 10 фото
Каталуна стала первой трансгендерной девушкой, которая получила титул на женском конкурсе.
На днях 26-летняя Каталуна Энрикес просто взорвала соцсети, когда объявила о своей победе на конкурсе красоты в США
Трансгендерная девушка стала "мисс Серебряный Штат", и этот титул позволяет ей побороться за звание "мисс Невада"
О своём прошлом модель распространяться не любит в силу того, что раньше была парнем, а это чувствительная для неё тема
Каталуна часто принимала участие в различных конкурсах красоты, но к ней всегда относились с пренебрежением
А однажды организаторы даже потребовали от неё медицинскую справку, которая подтвердила бы то, что модель на самом деле девушка
WOW-girls
Девушка в бикини позировала для красивого фото, которое из-за иллюзии с прохожим стало строго 18+
сегодня в 06:57
Гимнастка, которую называли самой красивой в СНГ, стала ещё желаннее благодаря пикантному фото
вчера в 15:22
Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал
вчера в 09:33
Выбор редакции
Девушка в бикини позировала для красивого фото, которое из-за иллюзии с прохожим стало строго 18+
Только для взрослых: откровенные фото Ивлеевой, которые сразили читателей Playboy наповал
В Сеть слили первое фото сына Лукашенко с его матерью, личность которой оставалась загадкой
В ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму
В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли
Комментариев: 0