Ангел Victoria's Secret похвасталась голым нарядом к лету, который исчезнет при малейшем движении
Создать его модель решила при помощи волос, которые прикрывали грудь. Поэтому малейший ветерок грозил превратить фото в зрелище исключительно для взрослых.
Успешная модель из Бразилии Лаис Рибейро к 30 годам уже может похвастаться большим послужным списком в фешен-индустрии. Внешность девушки позволила ей сотрудничать не только с Victoria's Secret, но и с модными домами Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace и Dior. Каждый снимок модели 2,2 млн подписчиков встречают с восторгом, но последняя фотосессия смогла пронзить сердца даже самых стойких.
Лаис позировала в саду на фоне цветущих деревьев. Прекрасно зная о своих достоинствах, девушка решила не ломать голову над идеальным нарядом и просто разделась. Из одежды она оставила на себе лишь шляпу с широкими полями. Зато на украшения модель скупиться не стала, покрыв себя с головы до ног золотыми цепочками, которые выгодно смотрелись на её загорелой коже. Макияж для фотосессии Лаис выбрала весенний и естественный.
Ты здесь словно богиня всей Земли
С каждым фото влюбляюсь всё сильнее
Невероятно прекрасная! Никогда не устану смотреть!
В комментариях под снимком поклонники пытались прийти в себя от внезапного подарка модели, пока некоторые жалели, что девушка уже замужем. Лаис связала себя узами брака с 35-летним Джоакимом Ноа — французским баскетболистом НБА. Вместе парочка растит сына, который родился с аутизмом, за что заслужила уважение от фанатов со всего мира.
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