Модель примерила прозрачное бельё через 6 недель после родов, не стесняясь изменившегося тела

25-летняя блогерша и модель из Лондона, Великобритания, Ребекка Виейра в январе этого года впервые стала мамой, о чём не устаёт напоминать подписчикам. Девушка постоянно выкладывает снимки с малышом и своим женихом Марселем Сомервиллем — рэпером и звездой телешоу "Остров любви". Раньше девушка регулярно хвасталась фигурой в откровенных нарядах даже во время беременности, но после она заметно поумерила пыл.

Фото © Instagram / rebeccavieirax

Однако в этот раз она решила порадовать поклонников и снялась в голубом нижнем белье, которое и так-то не слишком что-то прикрывало, но прозрачное кружево только усугубило ситуацию. Ребекка не стала прикрываться ни руками, ни букетом, а показала свой живот спустя полтора месяца после родов. Она отметила, что это первый раз, когда она смогла надеть полный комплект белья. "Теперь я буду стараться сильнее, потому что в совпадающем белье чувствуешь себя правда лучше", — написала под фото модель.

Фото © Instagram / rebeccavieirax

Выглядишь потрясающе! kcarneiro95

Стала не очень после родов, говоришь? Ну и где? naychelleellese

И это спустя шесть недель после родов? Дай нам шанс, боже мой! shortasssofiaa

Фото © Instagram / rebeccavieirax

Жених Ребекки — Марсель — признался под снимком: "Ух ты! Я сделал это фото, да, но каждый раз, как смотрю на тебя, восхищаюсь — это моя невеста". В "Инстаграме" парочка часто показывает идеальные отношения и крепкую любовь, хотя обоим звёздам сильно достаётся от хейтеров. Из-за тёмной кожи рэпера Ребекке и их маленькому сыну Роману приходится выслушивать много расистских высказываний, но модель уверенно держит оборону.

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