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Рианна показала необычное бельё с такого ракурса, что фанаты на секунду забыли обо всём на свете

Артистка успешно ведет дела в нескольких сферах.

17 марта 2021, 14:26

Фото © Instagram / savagexfenty

Со времени выход последнего альбома Рианны Anti прошло пять лет. И если поклонники никак не могут дождаться от нее музыкальных релизов, то новинками в сфере моды звезда их радовать не перестает.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

33-летняя исполнительница хита Umbrella снялась в белье собственного бренда Savage x Fenty, в инстаграме которого и появились жаркие снимки. Певица позировала в ажурном комплекте салатового цвета, который весьма необычно подчеркивал ее пышные формы. Артистка решила сделать акцент на ягодицах и не прогадала.

Фото © Instagram / badgalriri

Фото © Instagram / badgalriri

Фанаты поставили кадрам более 361 тыс. лайков, восхищаясь соблазнительной фигурой своей любимицы. Тем не менее поклонники не перестают напоминать звезде, что любят ее еще и за музыку и с нетерпением ждут выхода нового альбома.

Любовь всей моей жизни

zirkeh

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Вау, какая красивая

cubanita_babygirlz

Это очень горячо

mish_mindy

Рианна уже не единожды доказала, что она не только талантливая певица, но и успешная бизнесвумен. Согласно оценке Forbes, в 2019 году состояние исполнительницы составляло 600 миллионов долларов, что делало ее самой богатой женщиной-музыкантом во всем мире. В том числе серьезный доход ей приносит Savage x Fenty и бренд косметики Fenty Beauty, пишет The Sun.

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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