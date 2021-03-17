Рианна показала необычное бельё с такого ракурса, что фанаты на секунду забыли обо всём на свете

Со времени выход последнего альбома Рианны Anti прошло пять лет. И если поклонники никак не могут дождаться от нее музыкальных релизов, то новинками в сфере моды звезда их радовать не перестает.

Фото © Instagram / savagexfenty

33-летняя исполнительница хита Umbrella снялась в белье собственного бренда Savage x Fenty, в инстаграме которого и появились жаркие снимки. Певица позировала в ажурном комплекте салатового цвета, который весьма необычно подчеркивал ее пышные формы. Артистка решила сделать акцент на ягодицах и не прогадала.

Фото © Instagram / badgalriri

Фанаты поставили кадрам более 361 тыс. лайков, восхищаясь соблазнительной фигурой своей любимицы. Тем не менее поклонники не перестают напоминать звезде, что любят ее еще и за музыку и с нетерпением ждут выхода нового альбома.

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Фото © Instagram / savagexfenty

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Рианна уже не единожды доказала, что она не только талантливая певица, но и успешная бизнесвумен. Согласно оценке Forbes, в 2019 году состояние исполнительницы составляло 600 миллионов долларов, что делало ее самой богатой женщиной-музыкантом во всем мире. В том числе серьезный доход ей приносит Savage x Fenty и бренд косметики Fenty Beauty, пишет The Sun.

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