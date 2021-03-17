Рианна показала необычное бельё с такого ракурса, что фанаты на секунду забыли обо всём на свете
Артистка успешно ведет дела в нескольких сферах.
Со времени выход последнего альбома Рианны Anti прошло пять лет. И если поклонники никак не могут дождаться от нее музыкальных релизов, то новинками в сфере моды звезда их радовать не перестает.
33-летняя исполнительница хита Umbrella снялась в белье собственного бренда Savage x Fenty, в инстаграме которого и появились жаркие снимки. Певица позировала в ажурном комплекте салатового цвета, который весьма необычно подчеркивал ее пышные формы. Артистка решила сделать акцент на ягодицах и не прогадала.
Фото © Instagram / badgalriri
Фанаты поставили кадрам более 361 тыс. лайков, восхищаясь соблазнительной фигурой своей любимицы. Тем не менее поклонники не перестают напоминать звезде, что любят ее еще и за музыку и с нетерпением ждут выхода нового альбома.
Любовь всей моей жизни
Вау, какая красивая
Это очень горячо
Рианна уже не единожды доказала, что она не только талантливая певица, но и успешная бизнесвумен. Согласно оценке Forbes, в 2019 году состояние исполнительницы составляло 600 миллионов долларов, что делало ее самой богатой женщиной-музыкантом во всем мире. В том числе серьезный доход ей приносит Savage x Fenty и бренд косметики Fenty Beauty, пишет The Sun.
WOW-girls
"Мы и ванну принимаем вместе": Модель позировала топлес, несмотря на вбежавшего 2-летнего сына
сегодня в 10:38
"Живой суповой набор": Бузова показала истощённую фигуру в бикини после слухов о её алкоголизме
вчера в 08:48
Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа
15 марта, 15:23
Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа
Выбор редакции
Рианна слишком буквально восприняла совет не надевать бельё, и это фото стало особенным для фанатов
Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле
Испуганный парень снял, как в небе зависло жуткое чёрное кольцо, которое дымило над его домом
Петербурженка сделала торт в форме "Хищника" и выиграла британский конкурс сладостей
Житель Волгоградской области зарезал гостя, раскритиковавшего его за "неправильную" нарезку сала
Комментариев: 0