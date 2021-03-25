"Рен-ТВ" покажет в прямом эфире не только реванш Поветкина и Уайта, но и ещё два топ-поединка
Большой вечер бокса состоится 27 марта в Гибралтаре.
Телеканал "Рен-ТВ" покажет в прямом эфире не только главный бой вечера Александр Поветкин — Диллиан Уайт, но также два топовых поединка Фабио Уордли — Эрик Молина и Тед Чизмен — Джеймс Меткалф.
Напомним, Александр Поветкин выйдет на ринг против Диллиана Уайта в ночь с 27 на 28 марта. Поединок состоится в Гибралтаре. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Рен-ТВ". Ориентировочное время начала реванша между Поветкиным и Уайтом — после 0:15.
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