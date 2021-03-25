Собянин рассказал о росте числа больных коронавирусом среди пожилых москвичей
Но в целом ситуация с ковидом в столице стабильная.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе увеличилось число больных коронавирусом пожилых граждан.
"Мы всё-таки прошли высокую иммунизацию населения, она была постепенной, равномерной, плюс добавилась вакцинация. Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, больше стала среди пожилого населения", — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".
Собянин добавил, что возросло число пожилых пациентов с ковидом, которым требуется госпитализация. При этом у большинства из таких людей нет противопоказаний для вакцинации.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 1787 новых случаев коронавируса.
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