Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

Она призвала нацию консолидироваться.

25 марта 2021, 11:33

В ходе своего выступления в Бундестаге на тему коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к согражданам с призывом проявлять оптимизм. Её речь опубликовал телеканал RTL.

"Ничего не получится добиться, если видеть только негатив. В конце тоннеля виден свет. Теперь это вопрос объединения сил и позитивного взгляда в будущее. Мы победим вирус", — заявила Меркель.

Канцлер призналась, что пандемия ковида оказалась слишком продолжительной как для неё лично, так и для граждан ФРГ. Вместе с тем она отметила, что вакцины от коронавируса появились довольно быстро.

Politico: Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне

Politico: Германия призвала ЕК закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне

Ранее Ангела Меркель попросила прощения у граждан за попытку объявить 1 и 3 апреля дополнительными выходными. По её словам, главное — взять под контроль третью волну коронавируса, поскольку он стал агрессивнее, заразнее и смертельнее.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии рассказали о причинах разочарования в Байдене

сегодня в 05:20

Меркель отказалась высказывать недоверие правительству из-за "пасхального" скандала

вчера в 20:45

РФПИ договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Сербии

сегодня в 11:14
Life

Собянин рассказал о росте числа больных коронавирусом среди пожилых москвичей

сегодня в 11:52

Ответ фанатов за матч с Мальтой: в Сети раскритиковали Черчесова за его стиль парковки

сегодня в 11:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1