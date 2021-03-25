Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля
Она призвала нацию консолидироваться.
В ходе своего выступления в Бундестаге на тему коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к согражданам с призывом проявлять оптимизм. Её речь опубликовал телеканал RTL.
"Ничего не получится добиться, если видеть только негатив. В конце тоннеля виден свет. Теперь это вопрос объединения сил и позитивного взгляда в будущее. Мы победим вирус", — заявила Меркель.
Канцлер призналась, что пандемия ковида оказалась слишком продолжительной как для неё лично, так и для граждан ФРГ. Вместе с тем она отметила, что вакцины от коронавируса появились довольно быстро.
Ранее Ангела Меркель попросила прощения у граждан за попытку объявить 1 и 3 апреля дополнительными выходными. По её словам, главное — взять под контроль третью волну коронавируса, поскольку он стал агрессивнее, заразнее и смертельнее.
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