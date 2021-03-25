Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

В ходе своего выступления в Бундестаге на тему коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к согражданам с призывом проявлять оптимизм. Её речь опубликовал телеканал RTL.

"Ничего не получится добиться, если видеть только негатив. В конце тоннеля виден свет. Теперь это вопрос объединения сил и позитивного взгляда в будущее. Мы победим вирус", — заявила Меркель.

Канцлер призналась, что пандемия ковида оказалась слишком продолжительной как для неё лично, так и для граждан ФРГ. Вместе с тем она отметила, что вакцины от коронавируса появились довольно быстро.

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