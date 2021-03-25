Путин поздравил россиян с Днём работника культуры: Близкий каждому праздник

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём работника культуры. Глава государства отметил, что отношение в РФ к литераторам, композиторам и артистам особенное, "даже трепетное".

"Этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку. Культура пронизывает все сферы общественной, государственной, да и личной жизни", — подчеркнул Путин.

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25 марта глава государства общается с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. А позже, как сообщал Лайф, Путин посетит новое здание Детского музыкального театра юного актёра.