Путин поздравил россиян с Днём работника культуры: Близкий каждому праздник
Глава государства отметил, что культура пронизывает все сферы общественной, государственной, да и личной жизни.
Путин поздравил россиян с Днём работника культуры. Видео © Администрация Президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём работника культуры. Глава государства отметил, что отношение в РФ к литераторам, композиторам и артистам особенное, "даже трепетное".
"Этот профессиональный праздник по-своему близок каждому человеку. Культура пронизывает все сферы общественной, государственной, да и личной жизни", — подчеркнул Путин.
25 марта глава государства общается с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. А позже, как сообщал Лайф, Путин посетит новое здание Детского музыкального театра юного актёра.
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