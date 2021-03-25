Парламент непризнанной НКР объявил русский язык официальным
Глава МИД республики подчеркнул, что в Карабахе считают Россию братской страной.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявил русский язык вторым официальным. Об этом сообщила депутат Метаксе Акопян.
"27 депутатов парламента проголосовали за принятие законопроекта, а два — воздержались", — приводит слова парламентария ТАСС.
Глава МИД НКР Давид Бабаян добавил, что такое решение обусловлено тем, что Карабах считает Россию братской страной. Кроме того, в РФ проживают примерно три миллиона представителей армянской диаспоры, один миллион из которых родом из Арцаха.
Напомним, законопроект об официальном статусе русского языка был внесён в парламент Карабаха в феврале.
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