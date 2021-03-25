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Парламент непризнанной НКР объявил русский язык официальным

Глава МИД республики подчеркнул, что в Карабахе считают Россию братской страной.

25 марта 2021, 12:25
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявил русский язык вторым официальным. Об этом сообщила депутат Метаксе Акопян.

"27 депутатов парламента проголосовали за принятие законопроекта, а два воздержались", — приводит слова парламентария ТАСС.

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Глава МИД НКР Давид Бабаян добавил, что такое решение обусловлено тем, что Карабах считает Россию братской страной. Кроме того, в РФ проживают примерно три миллиона представителей армянской диаспоры, один миллион из которых родом из Арцаха.

Напомним, законопроект об официальном статусе русского языка был внесён в парламент Карабаха в феврале.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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