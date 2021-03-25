Новый скандал с музыкой на ЧМ: финский фигурист не смог чисто откатать программу из-за организаторов

Финский фигурист Валттер Виртанен стал жертвой ошибки организаторов чемпионата мира в Стокгольме, которые не смогли включить его музыку для короткой программы.

Спортсмен вынужден был прервать прокат, после чего заиграла нужная ему композиция. Однако собраться и сделать всё, как надо, у Виртанена не получилось. В итоге он набрал 60,27 балла. Пока что в таблице Валттер расположился на последней строчке.

Стоит отметить, что Виртанен был не единственным, кто пострадал от ошибок организаторов. Так, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову во время тренировки пришлось включать музыку с телефона.

Добавим, что в эти минуты в Стокгольме продолжается короткая программа у мужчин. Сборную России представят Евгений Семененко и Михаил Коляда. А днём ранее лидерство в соревнованиях у женщин захватила Анна Щербакова, на третьей позиции расположилась Елизавета Туктамышева. В зачёте спортивных пар на первом месте — дуэт из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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