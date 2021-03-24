В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси — видео
Спасатели были готовы к экстренной помощи, но она не понадобилась.
В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси. Видео © twitter/Aero_Magazine
В бразильском муниципалитете Жи-Парана в штате Рондония небольшой самолёт Mitsubishi MU-2B-25 совершил посадку без шасси. Стойки не вышли, и пилоту пришлось запрашивать помощь. Аэродром для этого подготовили: полили полосу водой, уложили специальное покрытие.
Как видно на снятых очевидцами кадрах, посадка прошла успешно. Помощь спасателей не понадобилась, обошлось без возгорания. Как сообщает портал Globo, никто не пострадал.
А всего несколько дней назад подобный случай произошёл в России: бизнес-джет совершил посадку без одной стойки шасси во Внуково.
Выбор редакции
Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"
Депутат Бундестага умерла во время перелёта с Кубы в Германию
Украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер — видео
Ford Focus перестал быть самой популярной подержанной иномаркой в Москве
В российских гостиницах резко выросли цены на проживание
Комментариев: 0