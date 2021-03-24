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В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси — видео

Спасатели были готовы к экстренной помощи, но она не понадобилась.

24 марта 2021, 03:22

В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси. Видео © twitter/Aero_Magazine

В бразильском муниципалитете Жи-Парана в штате Рондония небольшой самолёт Mitsubishi MU-2B-25 совершил посадку без шасси. Стойки не вышли, и пилоту пришлось запрашивать помощь. Аэродром для этого подготовили: полили полосу водой, уложили специальное покрытие.

Как видно на снятых очевидцами кадрах, посадка прошла успешно. Помощь спасателей не понадобилась, обошлось без возгорания. Как сообщает портал Globo, никто не пострадал.

Подросток пролетел сотни километров на шасси самолёта и чудом остался жив

Подросток пролетел сотни километров на шасси самолёта и чудом остался жив

А всего несколько дней назад подобный случай произошёл в России: бизнес-джет совершил посадку без одной стойки шасси во Внуково.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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