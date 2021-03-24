В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси. Видео © twitter/Aero_Magazine

В бразильском муниципалитете Жи-Парана в штате Рондония небольшой самолёт Mitsubishi MU-2B-25 совершил посадку без шасси. Стойки не вышли, и пилоту пришлось запрашивать помощь. Аэродром для этого подготовили: полили полосу водой, уложили специальное покрытие.

Как видно на снятых очевидцами кадрах, посадка прошла успешно. Помощь спасателей не понадобилась, обошлось без возгорания. Как сообщает портал Globo, никто не пострадал.

А всего несколько дней назад подобный случай произошёл в России: бизнес-джет совершил посадку без одной стойки шасси во Внуково.

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