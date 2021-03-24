Пушков предсказал Украине судьбу печальнее, чем у Прибалтики

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Украину может ждать демографический кризис даже более серьёзный, чем в странах Прибалтики. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

В качестве довода член Совфеда привёл заявление экс-советника министра социальной политики Незалежной Леонида Лебедева. Тот поведал о падении рождаемости в стране, уменьшении количества браков и росте числа случаев домашнего насилия.

"Украина идёт по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришёлся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей (население Литвы снизилось с 3,7 миллиона до 2,78 миллиона человек, Латвии — с 2,65 миллиона до 1,91 миллиона, по данным Всемирного банка)", — уточнил Пушков.

Сенатор также напомнил, что эти страны Прибалтики длительное время получали дотации от ЕС, а вот Незалежная этим похвастаться не может.

"Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет ещё печальнее", — резюмировал Пушков.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после госпереворота 2014 года жизнь в стране стала "очень незавидной", каждый год вымирает целый город, так как рождаемость в Незалежной в два с половиной раза меньше, чем смертность.

Авторы