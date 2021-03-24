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Украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер — видео

Пловцы пытались так переправить через границу сигареты.

24 марта 2021, 03:11

На Украине группа молодых людей попыталась переправить сигареты из Румынии контрабандой через реку. Для этого восемь человек облачились в гидрокостюмы и отправились через воду.

На берегу их уже ждали пограничники. У "водолазов" изъяли 19 пакетов с табачными изделиями. Пока ждали подкрепления, нарушителей посадили в вольер, оказавшийся неподалёку. Горе-контрабандисты, сидя за сеткой, пытались уговорить их отпустить.

В Британии пограничники нашли почти тонну кокаина в партии бананов

В Британии пограничники нашли почти тонну кокаина в партии бананов

Куда более серьёзный "улов" ранее получили французские военные моряки. У контрабандистов они забрали шесть тонн кокаина.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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