Украинские пограничники поймали водолазов-контрабандистов и посадили их в вольер — видео

На Украине группа молодых людей попыталась переправить сигареты из Румынии контрабандой через реку. Для этого восемь человек облачились в гидрокостюмы и отправились через воду.

На берегу их уже ждали пограничники. У "водолазов" изъяли 19 пакетов с табачными изделиями. Пока ждали подкрепления, нарушителей посадили в вольер, оказавшийся неподалёку. Горе-контрабандисты, сидя за сеткой, пытались уговорить их отпустить.

Куда более серьёзный "улов" ранее получили французские военные моряки. У контрабандистов они забрали шесть тонн кокаина.

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