В России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио
Первая расположится в столичных "Лужниках".
Фото © Pixabay
В России откроют фан-зоны для болельщиков во время Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
"Мы готовимся в ряде регионов нашей страны открыть фан-зоны с учётом эпидемиологической ситуации. Первую фан-зону мы готовим с Москомспортом, она будет находиться в Лужниках", — подчеркнул Поздняков.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики не смогут посетить соревнования по решению организаторов.
Выбор редакции
Олимпийский факел погас в первый день эстафеты в Японии
Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео
Новый скандал с музыкой на ЧМ: финский фигурист не смог чисто откатать программу из-за организаторов
Вспышка неизвестной инфекции отправила в больницу шестерых детей в селе под Волгоградом
Шойгу напомнил о российских С-400 на Сахалине после ракетных испытаний КНДР
Комментариев: 0