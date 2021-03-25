В России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио

В России откроют фан-зоны для болельщиков во время Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы готовимся в ряде регионов нашей страны открыть фан-зоны с учётом эпидемиологической ситуации. Первую фан-зону мы готовим с Москомспортом, она будет находиться в Лужниках", — подчеркнул Поздняков.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики не смогут посетить соревнования по решению организаторов.

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