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В России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио

Первая расположится в столичных "Лужниках".

25 марта 2021, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России откроют фан-зоны для болельщиков во время Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Мы готовимся в ряде регионов нашей страны открыть фан-зоны с учётом эпидемиологической ситуации. Первую фан-зону мы готовим с Москомспортом, она будет находиться в Лужниках", — подчеркнул Поздняков.

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Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики не смогут посетить соревнования по решению организаторов.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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