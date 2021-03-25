В водах Норвегии перевернулся российский траулер
Судно занимается добычей рыбы и морепродуктов.
Фото © СеверПост.ru
24 марта при выходе из дока в норвежском городе Киркенесе перевернулся российский траулер "Мелькарт". Об этом сообщает ТАСС.
Экипаж судна не пострадал. Его разместили в отдельных домиках, а траулер направили обратно в доки.
В Генеральном консульстве России подтвердили информацию, подробнее раскрыв причины ЧП. Там отметили, что членам экипажа оказывается консульское содействие, поскольку все документы остались на борту судна. Часть команды будет направлена обратно в Россию.
"На судоремонтном заводе "Кимек" в Киркенесе в ходе спуска траулера "Мелькарт" на погружную площадку дока произошло заваливание судна на правый борт. В результате, траулер затоплен наполовину. Находившиеся на борту 12 моряков [все –граждане России] были эвакуированы, пострадавших нет", – отметили в Генконсульстве.
Пока точно неизвестно, кому принадлежит судно. Но его владельцем предположительно является компания "Мурман СиФуд". Она занимается добычей и переработкой в море рыбы и морепродуктов.
Ранее на юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение судов. Образовалась большая "пробка".
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