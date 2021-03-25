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Категорий: 18

В водах Норвегии перевернулся российский траулер

Судно занимается добычей рыбы и морепродуктов.

25 марта 2021, 12:41
<p>Фото © <a href="https://severpost.ru/read/44872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СеверПост.ru</a></p>

Фото © СеверПост.ru

24 марта при выходе из дока в норвежском городе Киркенесе перевернулся российский траулер "Мелькарт". Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж судна не пострадал. Его разместили в отдельных домиках, а траулер направили обратно в доки.

В Генеральном консульстве России подтвердили информацию, подробнее раскрыв причины ЧП. Там отметили, что членам экипажа оказывается консульское содействие, поскольку все документы остались на борту судна. Часть команды будет направлена обратно в Россию.

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"На судоремонтном заводе "Кимек" в Киркенесе в ходе спуска траулера "Мелькарт" на погружную площадку дока произошло заваливание судна на правый борт. В результате, траулер затоплен наполовину. Находившиеся на борту 12 моряков [все –граждане России] были эвакуированы, пострадавших нет", – отметили в Генконсульстве.

Пока точно неизвестно, кому принадлежит судно. Но его владельцем предположительно является компания "Мурман СиФуд". Она занимается добычей и переработкой в море рыбы и морепродуктов.

Ранее на юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение судов. Образовалась большая "пробка".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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