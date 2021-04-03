Российские учёные признали проект Маска по дешёвым запускам

Запуск малых спутников на ракетах Falcon 9 по фиксированной цене и на регулярной основе является экономически окупаемым. Это подтвердили в своих тезисах, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике, специалисты МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Как пишет РИА "Новости", расчёт эффективности инвестиционного проекта сделали путём определения чистой приведённой величины потока платежей (Net Present Value). Учёные учли инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, её обслуживание и страхование.

"Расчёты показывают, что уже к концу первого года такой проект становится прибыльным с рентабельностью реализации порядка 15–20 процентов", — говорится в докладе.

Подобный проект, по словам авторов, будет ответом компании SpaceX на усиливающуюся конкуренцию со стороны частных и государственных компаний, разрабатывающих и эксплуатирующих ракеты-носители лёгкого и среднего класса.

Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 14 марта вывела на низкую орбиту очередную группу из 60 мини-спутников Starlink.

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