Жертва скопинского маньяка: Собчак недопонимает, что Мохов не насильник, а педофил

Телеведущая Ксения Собчак не понимает, что Виктор Мохов является не просто насильником, а педофилом. Такое мнение высказала жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова. Сама она отказывается понять мотивацию телеведущей, которая отдала предпочтение разговору по душам с преступником, а не истории жертв насильника и педофила.

"Я считаю, что изучать зло можно по-разному. Достаточно задать ряд профессиональных вопросов, после которых всем всё станет ясно... А здесь как будто автор недопонимает, что Мохов не просто насильник — он педофил. Это не секс, а насилие, надругательство над детьми", — сказала Екатерина в интервью "Известиям".

Екатерина рассказала, что авторы фильма её обманули. Она считала, что речь будет именно о жертвах маньяка, им дадут рассказать свою историю. Но вместо этого её "показали минут десять, и то урывками". Мартынова добавила, что не верит в искренность извинений 70-летнего маньяка и ей абсолютно безразличны его чувства, страдания и раскаяние.

Девушка также объяснила свою просьбу о предоставлении ей государственной защиты. Она говорит, что не хочет размышлять, заявится к ней маньяк или нет. Она хочет быть уверенной, что не заявится.

"Многие говорят, что Мохов старый и не может быть опасен, но у него могут быть последователи или знакомые — бывшие сокамерники, которые захотят со мной увидеться. Он знает мой адрес, и поэтому моя семья съехала из квартиры, но там осталась моя сестра", — пояснила Екатерина.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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