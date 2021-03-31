"Я восхищён Ксенией Анатольевной": Антон Красовский оценил интервью Собчак со скопинским маньяком
Он считает, что для журналистов не должно быть запретных тем.
Отрывок шоу "Дайте сказать!"
Глава дирекции вещания на русском языке Russia Today, журналист, публицист и телеведущий Антон Красовский в шоу Лайфа "Дайте сказать!" прокомментировал скандальное интервью скопинского маньяка Ксении Собчак. По его мнению, некорректно ставить вопрос о том, стоит или нет давать слово преступнику. Красовский уверен, что для каждого журналиста прежде всего важно, сколько человек увидят его программу или прочитают его текст.
"Каждый из нас работает в массмедиа, мы работаем на массовый сектор, нам нужно сделать так, чтобы нас посмотрело, услышало, увидело максимальное количество людей. Если вы хотите заниматься распространением доброго и светлого, значит, идите, как Нюта Федермессер, работайте и будьте ньюсмейкером, а не производителем контента", — сказал Красовский.
Он также не видит ничего зазорного в том, что Собчак заплатила Виктору Мохову. В этом контексте журналист напомнил интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, за которое чета получила довольно внушительную сумму, потому что "в Америке бесплатно муха не сядет на бутерброд".
"Вы в то же время не списывайте, пожалуйста, со счетов, что Ксения — самая известная женщина в нашей стране. Я восхищён Ксенией Анатольевной, что она на протяжении 40 лет каждый день делает всё для того, чтобы формировать общественный дискурс вокруг своей персоны... Я считаю: если ты делаешь информационно-развлекательный контент, у тебя не должно быть запретных тем", — добавил журналист.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Антоном Красовским смотрите здесь.
Напомним, скандальное интервью Виктора Мохова Ксении Собчак вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более пяти с половиной миллионов просмотров. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.
Выбор редакции
"Известно, что Гугл срёт на все законы": Журналист Красовский рассказал о жалобе на несправедливую политику YouTube
"Никто мне этого не возместит": Спортивный журналист Дмитрий Егоров рассказал о сожжённом автомобиле
Гости в латексе и красных париках: наркополицейские накрыли кокаиновую БДСМ-вечеринку в элитном московском ЖК
Мытищинский стрелок отсидел два года за вооружённый грабёж
Квартира композитора Людмилы Лядовой за 80 миллионов досталась её молодому адвокату
Комментариев: 0