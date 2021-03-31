"Я восхищён Ксенией Анатольевной": Антон Красовский оценил интервью Собчак со скопинским маньяком

Глава дирекции вещания на русском языке Russia Today, журналист, публицист и телеведущий Антон Красовский в шоу Лайфа "Дайте сказать!" прокомментировал скандальное интервью скопинского маньяка Ксении Собчак. По его мнению, некорректно ставить вопрос о том, стоит или нет давать слово преступнику. Красовский уверен, что для каждого журналиста прежде всего важно, сколько человек увидят его программу или прочитают его текст.

"Каждый из нас работает в массмедиа, мы работаем на массовый сектор, нам нужно сделать так, чтобы нас посмотрело, услышало, увидело максимальное количество людей. Если вы хотите заниматься распространением доброго и светлого, значит, идите, как Нюта Федермессер, работайте и будьте ньюсмейкером, а не производителем контента", — сказал Красовский.

Он также не видит ничего зазорного в том, что Собчак заплатила Виктору Мохову. В этом контексте журналист напомнил интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, за которое чета получила довольно внушительную сумму, потому что "в Америке бесплатно муха не сядет на бутерброд".

"Вы в то же время не списывайте, пожалуйста, со счетов, что Ксения — самая известная женщина в нашей стране. Я восхищён Ксенией Анатольевной, что она на протяжении 40 лет каждый день делает всё для того, чтобы формировать общественный дискурс вокруг своей персоны... Я считаю: если ты делаешь информационно-развлекательный контент, у тебя не должно быть запретных тем", — добавил журналист.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Антоном Красовским смотрите здесь.

Напомним, скандальное интервью Виктора Мохова Ксении Собчак вышло на YouTube 22 марта и набрало уже более пяти с половиной миллионов просмотров. В ходе него скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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