Собчак — об интервью со скопинским маньяком: Его можно не смотреть

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, зачем сделала интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, и ещё раз заявила, что не платила герою за разговор. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Если после просмотра у вас возник в голове вопрос: "Как может быть, что такое чудовище теперь на свободе?", значит, наш фильм добился своей цели. Если смотреть фильм тяжело или наносит кому-то травму, его можно не смотреть", — заявила Собчак.

По её словам, одна из жертв маньяка, Екатерина, знала об интервью с Моховым. Это подтверждено на видеозаписи и юридическим договором о согласии на съёмку.

Среди важных промежуточных итогов интервью Собчак отметила то, что Следственный комитет начал проверку слов маньяка о том, что он планирует "заняться" своей жертвой.

Телеведущая также заметила, что у неё один стандарт для всех интервью — разговорить собеседника и не дать ему закрыться. И если ей для этого необходимо использовать "удобные" герою слова, это делать нужно. При этом Собчак заверила, что чувства и эмоции интервьюера в данном случае неважны и не должны мешать работе.

Она ещё раз отметила, что не платила скопинскому маньяку за участие в фильме. При этом Собчак не осуждает журналистов, собеседники которых получают гонорар за разговор, и уточнила, что иногда это единственный способ получить согласие на съёмку.

Напомним, скандальное интервью вышло на "Ютубе" 22 марта и набрало уже почти пять миллионов просмотров. В ходе него Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка. Сейчас видеохостинг ограничил показ интервью.

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