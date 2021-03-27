Тренер объяснил, как вернуться к пробежкам после зимы

Важно уделять особое внимание режиму питания.

Перерыв в занятиях спортом может случиться с каждым по целому ряду причин, например из-за травм, режима работы или холодного времени года, когда погода не располагает к пробежкам. Важно выходить из такой "зимней спячки" медленно, плавно и осознанно, подчеркнул тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв в беседе с RT.

"Подходите к процессу с удовольствием, чтобы избежать травм и выгорания. Если погода ещё не располагает к пробежкам, отличной альтернативой станут тренировки дома. Это может быть как элементарная ОФП (общая физическая подготовка. — Прим. Лайфа), так и занятия на тренажёрах, например велосипеде, упражнения на прыгалках и тому подобное. Простые, но эффективные упражнения приведут ваши мышцы в тонус", — отметил эксперт.

По словам Кондрашёва, если тренировка всё же проходит на улице, нужно одеваться так, будто температура за окном на 10 градусов выше, чем есть на самом деле. Перед началом активных занятий спортом необходимо посетить врача и ни в коем случае не торопиться бегать на длинные дистанции. Тренер советует начать с лёгкой пробежки и растяжки, постепенно увеличивая километраж.

Кроме того, важно уделять особое внимание режиму питания. Необходимо включать в рацион больше зелени, овощей и фруктов, исключить жареное, фастфуд и алкоголь.