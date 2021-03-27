Москва попала в число мировых столиц с самым чистым воздухом

Москва попала в рейтинг 30 лучших столиц по качеству воздуха по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

"Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год", — говорится в записи.

Отмечается, что составители рейтинга за основу взяли показатели о содержании в атмосфере твёрдых частиц (РМ 2.5), которые поступают круглосуточно с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. Всего в отчёте присутствуют данные о 92 городах.

В Москве содержание взвешенных частиц в прошедшем году было в 1,5–2,6 раза меньше, чем в Софии, Киеве, Афинах, Белграде, Приштине и Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, и на 11% меньше, чем в Париже. Этому поспособствовало то, что с 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ 2.5 снизилось в полтора раза.

Самая высокая среднегодовая концентрация РМ 2.5 по итогам 2020 года оказалась в Дели (Индия), Дакке (Бангладеш) и Улан-Баторе (Монголия).

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