Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сервисе BlaBlaCar

Мошенники придумали схему обмана людей, которые пользуются онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Как сообщает РИА "Новости", новая уловка злоумышленников направлена на списание абсолютно всех средств с банковской карты клиента.

По данным агентства, одна из пользовательниц BlaBlaCar нашла водителя, чтобы передать посылку в другой город. В свою очередь он потребовал аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. Однако позже мужчина заявил, что это много и сдачу он якобы вернёт ей не на карту, а через BlaBlaCar. Девушке пришла ссылка с логотипом приложения, там нужно было ввести данные банковской карты и код CVV. Передавать данные кредитки она не стала.

"Злоумышленники создают отдельную страницу в интернете, чаще всего с похожим дизайном и именем сайта. Именно на него перенаправляется жертва", — пояснил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, отметив, что подобный мошеннический развод появился всего пару месяцев назад.

Если бы девушка ввела данные своей карты, то преступники завладели бы всеми имеющимися на ней деньгами. В связи с этим директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров призвал пользователей сервиса соблюдать базовые правила безопасности.

А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства". Похожую уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.

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