"Да прям убей её": В Приморье подростки ногами жестоко избили стоящую на коленях девочку — видео
Перед нападением пострадавшая оскорбила одну из участниц конфликта.
Скриншот с видео из соцсетей
Подростки в Приморье жестоко избили девочку. Видео © Соцсети
В городе Спасск-Дальний в Приморском крае подростки жестоко избили девочку, которая стояла на коленях. Они пинали её ногами, угрожали убийством и снимали всё на камеру. Прокуратура региона начала проверку.
"Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа подростков избивает девочку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По предварительным данным, 21 марта школьники встретили знакомую, которая ранее нецензурно выражалась в соцсетях в сторону одной из них. Затем они завели её в заброшенное здание бывшей вечерней школы и жестоко избили, пиная ногами по голове, затылку и телу. Один из участников избиения снимал происходящее на телефон.
Личности трёх подростков установлены, ими оказались состоящие на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Прокуратура продолжает устанавливать личности и причастность остальных участников. Также организована проверка исполнения законодательства со стороны органов системы профилактики и образовательных организаций. Кроме того, будет дана оценка надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.
Выясняется собственник заброшенного здания, которое представляет опасность для жизни и здоровья граждан. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Обстоятельства произошедшего также устанавливает полиция Приморья. Опрашиваются все участники инцидента, педагоги и законные представители несовершеннолетних.
Ранее Лайф сообщал, что на Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час.
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