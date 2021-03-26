На Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час. Видео © Соцсети

В городе Георгиевске Ставропольского края воспитательница детского сада избила ребёнка за то, что тот не хотел спать в тихий час. Мать мальчика сняла последствия побоев на видео.

"Ударила воспитательница моего ребёнка из-за того, что он не захотел ложиться спать. Что мне делать? Как поступать, вот как? Вот смотрите, гематома пошла на лице, отпечаток", — возмутилась женщина.

В Следственном комитете Лайфу сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Тем временем исполняющая полномочия главы Георгиевского городского округа Ставропольского края Жанна Донец написала в "Инстаграме", что воспитательница уволена.

"Вчера в нашем округе произошёл вопиющий случай: воспитатель детского сада № 40 города Георгиевска ударила по лицу ребёнка. Администрация округа, управление образования отреагировали оперативно. Была создана комиссия и проведена служебная проверка. Воспитатель не стала отрицать, что применила физическое воздействие к малышу, и признала свою вину", — отметила Донец.

И.о. главы округа добавила, что такое поведение абсолютно недопустимо и противоречит кодексу педагога, ведь пострадал малыш, душевная травма нанесена его родным и близким.

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