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В Кремле не станут реагировать на обращение жены Навального

Там адресовали подобные просьбы во ФСИН.

26 марта 2021, 10:28
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Кремль не будет реагировать на обращение жены российского блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идёт о её обращении к Владимиру Путину с призывом освободить из колонии мужа, который ранее сообщал о проблемах со здоровьем.

"Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в СМИ. Оно содержится во всех материалах, связанных с обращениями СМИ. Но сейчас, в условиях, когда этот гражданин является осуждённым и заключённым колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", — сказал Песков журналистам.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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