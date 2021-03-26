Песков рассказал о вакцинации дочерей Путина
Девушки привились российским препаратом.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Дочери президента России Владимира Путина привились от коронавируса раньше отца. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно — да, и даже раньше. Путин сам об этом говорил", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, вакцинировались ли дочери российского лидера.
Песков добавил, что девушки привились отечественным препаратом, но каким именно, он не знает.
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Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.
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