Песков рассказал о вакцинации дочерей Путина

Дочери президента России Владимира Путина привились от коронавируса раньше отца. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно — да, и даже раньше. Путин сам об этом говорил", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, вакцинировались ли дочери российского лидера.

Песков добавил, что девушки привились отечественным препаратом, но каким именно, он не знает.

Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.

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