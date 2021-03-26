Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки и сроках возобновления поездок по стране
По его словам, необходимо выждать до формирования иммунитета после вакцинации.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов у него не наблюдалось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, он рассказал, когда могут возобновиться поездки главы государства по стране и миру.
"Есть наработки по некоторым региональным поездкам и в следующем месяце, пока не будем говорить. Безусловно, после завершения цикла вакцинации, то есть и второго укола, и какое-то время должно пройти до формирования иммунитета, как сам президент сказал, будет расширяться география поездок", — добавил Дмитрий Песков.
Напомним, 23 марта Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.
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