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Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки и сроках возобновления поездок по стране

По его словам, необходимо выждать до формирования иммунитета после вакцинации.

26 марта 2021, 10:15
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов у него не наблюдалось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, он рассказал, когда могут возобновиться поездки главы государства по стране и миру.

"Есть наработки по некоторым региональным поездкам и в следующем месяце, пока не будем говорить. Безусловно, после завершения цикла вакцинации, то есть и второго укола, и какое-то время должно пройти до формирования иммунитета, как сам президент сказал, будет расширяться география поездок", — добавил Дмитрий Песков.

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Напомним, 23 марта Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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