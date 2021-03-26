Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле рассказали, когда Путин назначит и.о. главы Пензенской области

Предыдущего губернатора региона Ивана Белозерцева отстранили от должности в связи с утратой доверия.

26 марта 2021, 10:03
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президенту России Владимиру Путину потребовалось определённое время, чтобы принять решение о назначении исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Как оно будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков.

Адвокаты экс-губернатора Пензенской области Белозерцева обжаловали его арест

Адвокаты экс-губернатора Пензенской области Белозерцева обжаловали его арест

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру

Пока олигарх Шпигель и экс-губернатор Белозерцев делили миллионы, их водители судились за квартиру

В ЦИК рассказали, когда пройдут досрочные выборы главы Пензенской области

В ЦИК рассказали, когда пройдут досрочные выборы главы Пензенской области

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1