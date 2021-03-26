В Кремле рассказали, когда Путин назначит и.о. главы Пензенской области

Президенту России Владимиру Путину потребовалось определённое время, чтобы принять решение о назначении исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Как оно будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков.