В Кремле рассказали, когда Путин назначит и.о. главы Пензенской области
Предыдущего губернатора региона Ивана Белозерцева отстранили от должности в связи с утратой доверия.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президенту России Владимиру Путину потребовалось определённое время, чтобы принять решение о назначении исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Как оно будет финализировано, мы вам сообщим", — сказал Песков.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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