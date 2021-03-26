Адвокаты экс-губернатора Пензенской области Белозерцева обжаловали его арест

Защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заключённого под стражу по обвинению в получении взятки, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Алексей Шуварин.

"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — приводит слова юриста ТАСС.

В суде получение жалобы подтвердили, однако отметили, что дата её рассмотрения ещё не назначена.

В пресс-службе Басманного суда добавили, что также подана апелляционная жалоба на арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк", экс-сенатора Бориса Шпигеля.

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