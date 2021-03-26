Адвокаты экс-губернатора Пензенской области Белозерцева обжаловали его арест
На заключение под стражу Бориса Шпигеля тоже подана апелляция.
Иван Белозерцев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Защита бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заключённого под стражу по обвинению в получении взятки, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Алексей Шуварин.
"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — приводит слова юриста ТАСС.
В суде получение жалобы подтвердили, однако отметили, что дата её рассмотрения ещё не назначена.
В пресс-службе Басманного суда добавили, что также подана апелляционная жалоба на арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк", экс-сенатора Бориса Шпигеля.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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