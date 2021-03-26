Кремль заявил о "ремиссии" в русофобских припадках в США
На это может указывать отсутствие вопросов о России в ходе первой официальной пресс-конференции Байдена.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на первую официальную пресс-конференцию Джо Байдена, в ходе которой он практически не коснулся вопросов России. В Кремле считают этот факт скорее хорошим сигналом.
"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо", — отметил Песков.
Напомним, что в ходе своей пресс-конференции Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Он со смехом признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу, и рассказал, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах вместе с ним.
Напомним, очередное обострение в двусторонних отношениях произошло после недавнего интервью президента США Джо Байдена. Политик оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
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