Кремль заявил о "ремиссии" в русофобских припадках в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на первую официальную пресс-конференцию Джо Байдена, в ходе которой он практически не коснулся вопросов России . В Кремле считают этот факт скорее хорошим сигналом.

"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских таких припадках. Это хорошо", — отметил Песков.

Напомним, что в ходе своей пресс-конференции Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Он со смехом признался, что соскучился по своему предшественнику Дональду Трампу, и рассказал, что в настоящее время вице-президент Камала Харрис проделывает большую работу и будет участвовать в выборах вместе с ним.